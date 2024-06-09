バルセロナ　海景　原画一点物　アクリル画　インテリアアート

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商品詳細
日本でも個展を開くなど広く人気のあるPilarTellの「明るい午後のカダケス(TardeluminosaenCadaqués)」です。カダケスは地中海沿いの風光明媚な町です。ピカソ、ダリ、ミロと言ったスペインを代表する巨匠たちの避暑地としても知られています。現地滞在時に直接本人から購入しました。アクリルで厚紙に描かれた原画ですので、一点ものです。サイン入りの証明書もあります。(写真2枚目。個人情報を含むため、一部のみ掲載載しています。)http://www.pilartell.com/主題···風景画主な画材···アクリル絵の具サイズ…20cmx26cm※額なし#絵#絵画#美術#アートパネル#インテリアパネル#インテリア#インテリアボード#アート#印象派#スペイン#バルセロナ#カタルーニャ#風景画#海景#地中海
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