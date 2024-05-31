【旧モデル】セオワニ アルトサックス マウスピース　FIRE 8

【旧モデル・値下げしました♪♪】◎ご購入前に、必ずコメント欄にて在庫確認をお願いいたします。新品の長期在庫品です。外箱に破れありです。本体に若干キズ・変色などがある可能性がありますが、ご了承くださいませ。FIREはTheoWanneのエレメンタルモデルです。＜スペック＞素材：メタル付属品 ： リガチャー、マウスピースキャップ（ReedReplacer）、マウスピースポーチ開き ： 8＜Theo Wanne（セオ・ワニ） マウスピースの紹介＞Theo Wanne（セオ・ワニ）は、サックスとクラリネットマウスピースの設計・製造の世界的第一人者です。彼は、ヴィンテージサックスやマウスピースのリペア技術者となるため、ボブ・カーペンターに弟子入りし、マウスピースのリフェイスのエキスパートとなりました。2007年、彼はサックスとマウスピースの製造を開始。彼は有名なプレイヤー（JoshuaRedman,ChrisPotter,EricAlexander,JanGarbarek,NelsonRangell,TimPriceetc)のために数年を費やし、設計を行っています。全てのマウスピースは精密な設計で作られており、ハンドメイドのマウスピースのようにばらつきが少ないことが特徴です。【社内管理No.1】〈292〉



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