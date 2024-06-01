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ドラゴンクエスト　ソフビ　アークデーモン　リカント
商品番号 U32048380905
商品名

ドラゴンクエスト　ソフビ　アークデーモン　リカント
ブランド名 スクエア
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフビモンスター041アークデーモンソフビモンスター038リカントいずれも新品未開封ですが自宅保管期間はそれなりに長いです。
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