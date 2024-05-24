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S.H.Figuarts 仮面ライダーファイズ 開封品　ライドウオッチ型台座付
商品番号 S90262260750
商品名

S.H.Figuarts 仮面ライダーファイズ 開封品　ライドウオッチ型台座付
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.Figuarts仮面ライダーファイズ-20KamenriderKicksVer.-中古開封品です。新品を購入。暫く飾っておりました。あまりポーズは取らしておりません。関節の緩み・目立った傷や汚れ、欠品等はありません。あくまでも中古品ですので、完璧品をお求めの方はご遠慮下さい。すり替え等のトラブル防止により返品・返金・交換はお断りしております。ご購入の際はご了承下さい。#フィギュアーツ#仮面ライダー#仮面ライダーファイズ#ライドウオッチ型台座
http://narcologia.ru/goods/marshal184980.html
http://narcologia.ru/goods/financier105960.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture805941.html
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