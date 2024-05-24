1340❣️PROTECTIONracket プロテクションラケット TZ3015

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PROTECTIONracketプロテクションラケットTZ3015LPTR14SD5.5PDLスネア＆ペダルケースイギリスのサーフィンのメッカとして知られるコーンウォール。プロテクションラケットはこの地で生まれました。劣悪な環境で酷使されるサーフボードケースの製造ノウハウを、楽器ケースにも適用し、楽器の保護が最大限出来るように細部にまでこだわった高品位なソフトケースです。セミハードとも言うべき頑丈さと品質をお確かめ下さい。スネア、ペダル、シンバル等をまとめて運べる便利なアイテム。ショルダーストラップとリュックサック付。※床に置く際は写真のように横向きを推奨致します。縦に置くとスネアの重みでペダルスペースがつぶれることがあります。スネアスペース：最大幅42cm、深さ18cm(14”X5.5”)ペダルスペース：横34cm、縦18cm、深さ19cm商品状態使用頻度は少ないですので新品を購入する事も無いかと思います。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。