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- 平安 祥堂 染付 葡萄文 食篭 共箱 手塚祥堂 喰篭 喰籠 食籠 菓子器 茶道具
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商品詳細
【サイズ】口径 19cm蓋の巾 19.5cm高さ 12cm目立つ傷なく良い状態です。平安祥堂染付葡萄文食篭共箱手塚祥堂喰篭喰籠食籠蓋物菓子器茶道具【k2643】----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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