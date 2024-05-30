フリューゲルホルン　マウスピース　YAMAHA ボビーシュー　FH-SHEW

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フリューゲルホルン マウスピース YAMAHAボビーシュー FH-SHEW在庫整理のため出品します。凹みはありません。擦り傷などが何箇所かございます。素人保管になりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。