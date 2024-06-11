美品！ミニ琴 全長 約60cm 13弦 ミニ琴 琴 ミニチュア 和楽器 弦楽器

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ミニ琴の値段と価格推移は？｜4件の売買データからミニ琴の価値が ...



短琴・ミニ琴・13弦・和楽器・弦楽器・No.190609-43・梱包サイズ80



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ご覧いただきありがとうございます。ミニ琴を出品します。全長約60cmぐらい実家で開封後ずっと保管いたものです。残念ながら保管中に琴柱を一個紛失してしまっておりますので最後の写真でご確認下さい。これ以外は本体はキレイな状態ですが、経年の保管に伴う細かいスレ、汚れにご理解いいただける方よろしくお願いいたします。写真でよくご確認下さい。◆内容本体 カバー 琴柱12本 付け爪3個 調弦用キーハンドル 替え弦 手引き箱は多少経年の汚れ傷みがあります。※状態等ご納得頂ける方のみご購入をお願いいたします。必ず写真をご確認の上、ご検討下さい。あくまでも保管品のため、細部まで気になる方はご購入をお控え下さい。写真にあるものが全てです。他の付属品はありません。コメント無しの即購入OKです。よろしくお願いいたします！#美品#ミニ琴#13弦#琴#ミニチュア#和楽器#弦楽器#未使用#本格#ミニ琴 #十三弦#和楽器#お琴#弦楽器#アンティーク#昭和レトロ#ヴィンテージ#練習用#60cm#13弦#本格的#短琴#ミニ琴#箏#短箏#ミニ箏#ピン箏#みに箏#琴柱#13弦琴#和楽器#弦楽器#琴#箏種類···琴アクセサリー・パーツ···弦