九谷焼　花詰　香炉　陶幸

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商品詳細
九谷焼 花詰 香炉飾っていました。サイズ高さ8.5㎝横 7㎝中古に御理解のある方のみ、ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant742782.html
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