ポケモンカード　151 20パック

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ポケモンカード 151バラ20パック○購入制限がある複数店舗にて、購入致しましたバラパックになります。○バラパックでの購入ですのでsr等保証出来かねます。バラですので、何が出るか分かりません。購入に抵抗がある方や、封入率等気になる方はご購入しないで下さい。中身での評価はご遠慮ください。○発送は、ネコポス匿名配送にて、折れ防止、濡れ防止させていただき丁寧に迅速に対応させていただきます。サーチ等は一切行っておりません。（出来ません）要望等あれば写真追加も快くお受け致します。商品のすり替え防止の為返品、返金対応は受け付けておりません