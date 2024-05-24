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M-SERIES　Mシリーズ　F-16 B/D
商品番号 A59472733227
商品名

M-SERIES　Mシリーズ　F-16 B/D
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 6,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1/200M-SERIES　F-16B/Dセットになります。未展示ですが古い物になりますので箱には経年劣化、ブリスターに変色ございました。個体差のある金属模型になりますので微細な擦れ、塗装ムラ、印刷ミス等がある場合がございます。自宅保管になりますので、完璧をお求めの方は購入をお控えください。迅速に発送致します。
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