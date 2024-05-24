矢沢永吉/ スペシャルビーチタオル(ロゴツバサ)

⚠️プロフィール必読ですSBT(ロゴツバサ)クロ新品 未使用 袋はヨレあります未開封を貫きたいので、たたみシワ、見落とし等はご了承ください参考画像は以前自身が出品した同じ柄です誠に恐縮ですが、値下げ交渉ご遠慮ください年代物の商品です長期自宅保管品にご理解の程お願い致します神経質な方はご遠慮ください２つ折りで発送致します、ご了承ください#矢沢永吉#年代物#SBT#ツバサ人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル/ハンカチ



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