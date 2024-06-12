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商品詳細
絵画の種類...日本画額無し横×縦×厚み約55×46×1cm木枠大変綺麗な状態ですが、木の枝の上の位置に小さな茶色の点があります。元からか不明。ラスト写真参照。
http://narcologia.ru/goods/capitation549708.html
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