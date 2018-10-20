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超美品 ミニチューバ トラベルチューバ 週末値下げ中
商品番号 D47783407112
商品名

超美品 ミニチューバ トラベルチューバ 週末値下げ中
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 40,020 円
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商品詳細

週末値下げ中種類...チューバBehning\u0026Sonsミニチューバベル直径：約22cm　約2.6kg付属品:リュックベルト付きセミハードケース、マウスピース、E♭延長管amazonで165000円で買いましたが、初心者の自分には難しすぎたので出品します。30分ほど試奏したのみの、ほぼ新品です。
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