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商品詳細
週末値下げ中種類...チューバBehning\u0026Sonsミニチューバベル直径：約22cm 約2.6kg付属品:リュックベルト付きセミハードケース、マウスピース、E♭延長管amazonで165000円で買いましたが、初心者の自分には難しすぎたので出品します。30分ほど試奏したのみの、ほぼ新品です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical357301.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless848859.html
http://narcologia.ru/goods/recommended407390.html
超美品 ミニチューバ トラベルチューバ 週末値下げ中 - 管楽器
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