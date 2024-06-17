マクロス超時空フェスティバル アクリルスタンド ワルキューレ セット

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商品詳細
新品未使用のマクロス超時空フェスティバルアクリルスタンドワルキューレセットになります。店頭で購入、未開封で自宅保管です。
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http://narcologia.ru/goods/troupe67111.html
http://narcologia.ru/goods/seamless967029.html
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