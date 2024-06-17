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マクロス超時空フェスティバル アクリルスタンド ワルキューレ セット
商品番号 P90367787379
商品名

マクロス超時空フェスティバル アクリルスタンド ワルキューレ セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用のマクロス超時空フェスティバルアクリルスタンドワルキューレセットになります。店頭で購入、未開封で自宅保管です。
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