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タブラセット
商品番号 J42856307034
商品名

タブラセット
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インドの打楽器タブラダヤ（高音）とバヤ（低音）です。ダヤのキーはDとCに使えます。2〜3回使用しました。バヤの胴体は銅製なので高価な物です。未使用品です。2022年12月に購入プロの演奏用写真の物をお付けしますタブラセット・蓋・座布団・調音用ハンマー
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