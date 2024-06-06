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インドの打楽器タブラダヤ（高音）とバヤ（低音）です。ダヤのキーはDとCに使えます。2〜3回使用しました。バヤの胴体は銅製なので高価な物です。未使用品です。2022年12月に購入プロの演奏用写真の物をお付けしますタブラセット・蓋・座布団・調音用ハンマー