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泉喜仙 大樋焼 松雲窯 飴釉 茶碗 共箱 新品 未使用 です。
商品番号 K11374396825
商品名

泉喜仙 大樋焼 松雲窯 飴釉 茶碗 共箱 新品 未使用 です。
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 6,724 円
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商品詳細

泉喜仙大樋焼松雲窯飴釉茶碗共箱新品未使用です。大きさ直径120ｍｍ高さ83ｍｍです。自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　緑茶　　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　泉喜仙　大樋　大樋喜仙　松雲窯　茶道具　飴釉　飴釉茶碗　値下げ#大樋焼茶碗#大樋焼#泉喜仙#泉_喜仙#喜仙#茶碗#茶道具#茶器#松雲窯#大樋_喜仙#大樋喜仙#飴釉#抹茶#抹茶茶碗#飴釉茶碗#値下げカラー...オレンジ種類...茶道具
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