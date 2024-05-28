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- 泉喜仙 大樋焼 松雲窯 飴釉 茶碗 共箱 新品 未使用 です。
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商品詳細
泉喜仙大樋焼松雲窯飴釉茶碗共箱新品未使用です。大きさ直径120ｍｍ高さ83ｍｍです。自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 泉喜仙 大樋 大樋喜仙 松雲窯 茶道具 飴釉 飴釉茶碗 値下げ#大樋焼茶碗#大樋焼#泉喜仙#泉_喜仙#喜仙#茶碗#茶道具#茶器#松雲窯#大樋_喜仙#大樋喜仙#飴釉#抹茶#抹茶茶碗#飴釉茶碗#値下げカラー...オレンジ種類...茶道具
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