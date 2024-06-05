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- 【特価】セルマー コンセプト ソプラノサックス マウスピース
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商品詳細
【ソプラノサックスマウスピース】セルマーのマウスピースの中でも人気のコンセプトです。初心者からプロの方まで使用されているモデルになります。レスポンスの良さと、柔らかい音の響きが特徴です。こちらは試奏したのみで、未使用に近いです。違うものを使用することになったため、コチラを出品いたします。参考価格 26,500円どなたかお使いいただける方へ♪※保存袋のみ。箱等ナシです。#セルマー#マウスピース#ソプラノサックス#サックス#コンセプト#サクソフォン
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