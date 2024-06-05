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【特価】セルマー　コンセプト　ソプラノサックス　マウスピース
商品番号 O44796960208
商品名

【特価】セルマー　コンセプト　ソプラノサックス　マウスピース
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 10,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ソプラノサックスマウスピース】セルマーのマウスピースの中でも人気のコンセプトです。初心者からプロの方まで使用されているモデルになります。レスポンスの良さと、柔らかい音の響きが特徴です。こちらは試奏したのみで、未使用に近いです。違うものを使用することになったため、コチラを出品いたします。参考価格　26,500円どなたかお使いいただける方へ♪※保存袋のみ。箱等ナシです。#セルマー#マウスピース#ソプラノサックス#サックス#コンセプト#サクソフォン
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