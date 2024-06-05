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V-02HD Multi Format Video Mixer状態良好です
商品番号 U53489546275
商品名

V-02HD Multi Format Video Mixer状態良好です
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 10,779 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外で2カメを簡単にミックスする目的で購入しましたが、あまり使わないので出品します。HDMI入力1のビスを使っているケーブルと干渉するため、頭の低いビスに交換してあります。付属品、箱等すべて揃ってます。V-02HDMultiFormatVideoMixerRoland#Roland#V_02HDMultiFormatVideoMixer種類...ビデオミキサー・ビデオスイッチャー
http://narcologia.ru/goods/kindness8405.html
http://narcologia.ru/goods/reflector222764.html
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