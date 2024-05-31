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シャクヤ　hr psa10
商品番号 D48724457072
商品名

シャクヤ　hr psa10
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャクヤhrのpsa10です。素人目ですが、白かけもなく美品に思えます。シャクヤ[HR]（s6K_090/070）ソード＆シールド拡張パック漆黒のガイストブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：シングルカード言語：日本語ポケモンカードレアリティ：HRポケモンカードセレナふりそでSRHR白熱のアルカナ漆黒のガイスト白銀のランススペースジャグラータイムゲイザースターバースパラダイムトリガーポケカマリィマリィsrユウリユウリsrvmaxシャイニースターvマリィのプライドシールドマリィシールドアルセウスVstarアルセウススターバースシロナの覇気srハイパーボールゾロアークディアルガパルキアギラティナカイ　sarカミツレのきらめき仲間たちハイクラスパックVMAXクライマックスイーブイヒーローズロストアビスBOXシュリンクURurSAsaarsarhrナカノスタイリングプロモTANTOワックスコラボ
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