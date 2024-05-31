シャクヤ　hr psa10

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商品詳細
シャクヤhrのpsa10です。素人目ですが、白かけもなく美品に思えます。シャクヤ[HR]（s6K_090/070）ソード＆シールド拡張パック漆黒のガイストブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：シングルカード言語：日本語ポケモンカードレアリティ：HRポケモンカードセレナふりそでSRHR白熱のアルカナ漆黒のガイスト白銀のランススペースジャグラータイムゲイザースターバースパラダイムトリガーポケカマリィマリィsrユウリユウリsrvmaxシャイニースターvマリィのプライドシールドマリィシールドアルセウスVstarアルセウススターバースシロナの覇気srハイパーボールゾロアークディアルガパルキアギラティナカイ sarカミツレのきらめき仲間たちハイクラスパックVMAXクライマックスイーブイヒーローズロストアビスBOXシュリンクURurSAsaarsarhrナカノスタイリングプロモTANTOワックスコラボ
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