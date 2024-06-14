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ホットトイズ　キャプテンマーベル
商品番号 E33722894979
商品名

ホットトイズ　キャプテンマーベル
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショーケースに飾っていました。　目立った傷等はありません。　欠品等はありませんが、あくまで人の手に渡った中古品となります。神経質な方のご購入はお控え下さい。
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