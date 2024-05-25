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商品詳細
信楽焼 現代作家 ビードロ釉 水指 茶道具 茶器 水屋道具 です未使用品！ですが お箱を処分してしまいましたので 作家様のお名前が判りません『未使用に近い』にて 状態申告いたしました！口全径 約12.9cm 高さ(本体のみ) 約16.0cmお箱はございません ご了承ください！【Google検索❗】 は メルカリぽんちゃん で …B3/NO.190000156728NO.R1T#信楽 #信楽焼 #古信楽 #信楽水指#信楽茶碗 #伊賀 #伊賀焼 #ビードロ釉#茶道具 #茶器 #茶入 #棗 #なつめ #茶杓 #水指 #抹茶 #抹茶茶碗 #茶碗 #抹茶道具 #茶事 #水屋道具種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/competitive843481.html
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln527702.html
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