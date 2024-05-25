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信楽焼　現代作家　ビードロ釉　水指　茶道具　茶器　水屋道具
商品番号 O97720072035
商品名

信楽焼　現代作家　ビードロ釉　水指　茶道具　茶器　水屋道具
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

信楽焼　現代作家　ビードロ釉　水指　茶道具　茶器　水屋道具　です未使用品！ですが　お箱を処分してしまいましたので　作家様のお名前が判りません『未使用に近い』にて　状態申告いたしました！口全径　約12.9cm　　　高さ(本体のみ)　約16.0cmお箱はございません　ご了承ください！【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.190000156728NO.R1T#信楽　#信楽焼　#古信楽　#信楽水指#信楽茶碗　#伊賀　#伊賀焼　#ビードロ釉#茶道具　#茶器　#茶入　#棗　#なつめ　#茶杓　#水指　#抹茶　#抹茶茶碗　#茶碗　#抹茶道具　#茶事　#水屋道具種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/competitive843481.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical630401.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln527702.html
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