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No.180 Ludwig LB414 BLACK BEAUTY 8テンション
商品番号 U69932384607
商品名

No.180 Ludwig LB414 BLACK BEAUTY 8テンション
ブランド名 ラドウィッグ
特別価格 税込 35,685 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【早期に出品終了するかもしれません】状態は画像を御参照ください。中古品のLudwigLB414BLACKBEAUTY8テンションです。サイズは14×5インチです。両面ヘッドは純正品でなくREMOが張ってあります。あくまで素人目ではありますが…消耗品である打面ヘッドには多少の打痕がありますがそれ以外には目立つダメージは認められませんでした。状態はかなり良いと思います。おまけでビニール袋に入ったままのチューニングキーが付きます。もしこれが新品なら14万円を超えるらしいです。この機会に割安で入手なさってはいかがでしょうか？御購入後の質問・クレームは固くお断りします。#Ludwig#ラディック　#BLACKBEAUTY#ブラックビューティー　#supraphonic#スープラフォニック　#LB414#スネア　#ドラム　#DRUM#percussion#パーカッション　#8テンション種類···スネア
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