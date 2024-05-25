【早期に出品終了するかもしれません】状態は画像を御参照ください。中古品のLudwigLB414BLACKBEAUTY8テンションです。サイズは14×5インチです。両面ヘッドは純正品でなくREMOが張ってあります。あくまで素人目ではありますが…消耗品である打面ヘッドには多少の打痕がありますがそれ以外には目立つダメージは認められませんでした。状態はかなり良いと思います。おまけでビニール袋に入ったままのチューニングキーが付きます。もしこれが新品なら14万円を超えるらしいです。この機会に割安で入手なさってはいかがでしょうか？御購入後の質問・クレームは固くお断りします。#Ludwig#ラディック #BLACKBEAUTY#ブラックビューティー #supraphonic#スープラフォニック #LB414#スネア #ドラム #DRUM#percussion#パーカッション #8テンション種類···スネア



No.180 Ludwig LB414 BLACK BEAUTY 8テンション - 打楽器



【GATEWAY特選品】LUDWIG / LB414 BLACK BEAUTY 8テンションモデル 14



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ラディック Ludwig スネアドラム 【ブラック・ビューティー】 シームレス・ブラスシェル 5×14インチ 8ラグ仕様 LB414



Ludwig ( ラディック ) スネアドラム ブラックビューティー 8ラグ仕様 ブラス・シームレスシェル 14



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Ludwig Black Beauty 8LUG LB414 LB415



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LUDWIGの新製品スネアドラム[ブラック ビューティー 8ラグ 14



Ludwig Black Beauty Snare Drum 14



ブラックビューティー スネアドラム 製品 | Ludwig



LUDWIG ブラックビューティー 8ラグ 14 × 5(LB414) / Black beauty 8-Lug



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