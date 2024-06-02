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- ☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
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商品詳細
手島圭三郎 小版画『しまふくろうと月Ⅱ』技法: 木版画 手刷りサイン: なし作品の裏に摺師竹芳洞の印あり作品状態: 新品額縁: 新品（木製） 箱あり 画サイズ: 約12Ⅹ10.5㎝額サイズ: 約27Ⅹ22㎝【手島圭三郎 画歴】1935年 北海道紋別市生まれ1957年 北海道学芸大学札幌校卒業1982年 「しまふくろうのみずうみ」で「絵本にっぽん賞」はじめ数々の賞に輝く。1985年 「カムイチカプ」厚生省児童文化福祉奨励賞。1986年 「きたきつねのゆめ」イタリア・ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞。1987年 ニューヨークタイムズ紙選世界の絵本ベストテン（2年連続）1992年 ニューヨーク国連地球サミットポスター制作1997年 「おおはくちょうのそら」ドイツ児童文学賞絵本部門・ノミネート賞種類...木版画
http://narcologia.ru/goods/traverse394826.html
http://narcologia.ru/goods/assessor733303.html
http://narcologia.ru/goods/assessor911303.html
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
http://narcologia.ru/goods/traverse394826.html
http://narcologia.ru/goods/assessor733303.html
http://narcologia.ru/goods/assessor911303.html
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！