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☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
商品番号 S39911119908
商品名

☆ 手島圭三郎 ☆「しまふくろうと月 Ⅱ」手刷り木版画インチ 新品！
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手島圭三郎　小版画『しまふくろうと月Ⅱ』技法:　木版画　手刷りサイン:　なし作品の裏に摺師竹芳洞の印あり作品状態:　新品額縁:　新品（木製）　箱あり　画サイズ:　約12Ⅹ10.5㎝額サイズ:　約27Ⅹ22㎝【手島圭三郎　画歴】1935年　北海道紋別市生まれ1957年　北海道学芸大学札幌校卒業1982年　「しまふくろうのみずうみ」で「絵本にっぽん賞」はじめ数々の賞に輝く。1985年　「カムイチカプ」厚生省児童文化福祉奨励賞。1986年　「きたきつねのゆめ」イタリア・ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞。1987年　ニューヨークタイムズ紙選世界の絵本ベストテン（2年連続）1992年　ニューヨーク国連地球サミットポスター制作1997年　「おおはくちょうのそら」ドイツ児童文学賞絵本部門・ノミネート賞種類...木版画
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