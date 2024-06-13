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新品、未開封！　バンドーレン ソプラノサクソフォンリード トラディショナル
商品番号 H84477779678
商品名

新品、未開封！　バンドーレン ソプラノサクソフォンリード トラディショナル
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 3,088 円
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商品詳細

安心の匿名配送！送料無料！Amazon参考価格10700円大変お買い得です！ご相談等お気軽にコメント下さい^_^＊商品詳細＊バンドーレンソプラノサクソフォンリードトラディショナル硬さ:3-1/2(10枚入り)×3個サックス＊発送について＊こちらの商品は厚さの関係上ネコポスにて防水封筒に商品を入れて発送となりますので予めご了承くださいませ。※その他、発送につきましては購入前にコメントからご相談ください。
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