IVE official light stick ほぼ新品 美品 ペンライト

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商品詳細
ライブで一度使ったきり暗所に保管してました。特に目立った傷や汚れもなく綺麗な状態てす。内容物も欠品なしです(^^)箱付き。なるべく早く発送致します。即購入⭕値下げ❌K-POP公式グッズアイブ
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