BiSHピクチャーチケット用ガラス盾 メッセージカード付き 10万チケット特典

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商品詳細
BiSH Bye-ByeShow東京ドーム公演・10万チケット特典のピクチャーチケット用ガラス盾 撮影のため開封しました。ビニールからは未開封です。・当日配布されたメッセージカードも付けます。 ビニールに入れたままの保管で、折れなどもありません。#ゆう♪の商品一覧
http://narcologia.ru/goods/scissoring633696.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement725099.html
http://narcologia.ru/goods/Adder304775.html
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