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裏に白欠けがあります中古品となりますので画像を確認の上ご検討の程よろしくお願い致します。トラブル防止のためプレイ用でよろしくお願いいたします。ゆうパケットポストで発送します。透明スリーブに入れます。水漏れ対応でチャック付きポリ袋に封入し厚紙か段ボールで補強後に発送いたします。