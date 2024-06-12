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宗旦好写　南斎作　一閑塗青漆 及台子(組立式) 美品　共箱　茶道具　送料込
商品番号 U21185923180
商品名

宗旦好写　南斎作　一閑塗青漆 及台子(組立式) 美品　共箱　茶道具　送料込
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具一閑塗青漆の及台子です。サイズ縦約39㎝横約74㎝高さ約57.3㎝経年保存品ですがきれいです。イタミは見当たりません。青漆爪紅のきれいな台子です。共箱裏に「南斎」印とあります。共箱付。(共箱には経年によるシミ等あります。ご理解下さい。)この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。
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