宗旦好写　南斎作　一閑塗青漆 及台子(組立式) 美品　共箱　茶道具　送料込

種類···茶道具一閑塗青漆の及台子です。サイズ縦約39㎝横約74㎝高さ約57.3㎝経年保存品ですがきれいです。イタミは見当たりません。青漆爪紅のきれいな台子です。共箱裏に「南斎」印とあります。共箱付。(共箱には経年によるシミ等あります。ご理解下さい。)この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。