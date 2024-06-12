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- 宗旦好写 南斎作 一閑塗青漆 及台子(組立式) 美品 共箱 茶道具 送料込
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商品詳細
種類···茶道具一閑塗青漆の及台子です。サイズ縦約39㎝横約74㎝高さ約57.3㎝経年保存品ですがきれいです。イタミは見当たりません。青漆爪紅のきれいな台子です。共箱裏に「南斎」印とあります。共箱付。(共箱には経年によるシミ等あります。ご理解下さい。)この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。
http://narcologia.ru/goods/encourage707772.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox390339.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy937953.html
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