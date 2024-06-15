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茶道具 備前焼 小西陶古作 窯変細工立体浮彫『蓮蟹文』大型花器 飾壺 縁起物共箱
商品番号 L42283266847
商品名

茶道具 備前焼 小西陶古作 窯変細工立体浮彫『蓮蟹文』大型花器 飾壺 縁起物共箱
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 80,892 円
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商品詳細

茶道具備前焼小西陶古作窯変細工立体浮彫『蓮蟹文』大型花器飾壺縁起物共箱高さ27.4cm★美品★希少品4D0604サイズ(約):幅18.5cm、高さ27.4cm、重さ1.9kg
http://narcologia.ru/goods/freezer837698.html
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