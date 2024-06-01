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King Gnu ロト Ｂ賞 飛行艇ジャケットデザインレコード型コースター
商品番号 A51547151212
商品名

King Gnu ロト Ｂ賞 飛行艇ジャケットデザインレコード型コースター
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KingGnuLiveTour2019AW会場限定ロトB賞各公演20名限定飛行艇ジャケットデザインレコード型コースターです。状態は綺麗な方だと思います。写真撮影のため1度開封しております。素人保存の為神経質な方はご遠慮くださいませ。#キングヌー#kinggnu#飛行艇
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飛行艇 | King Gnu | ソニーミュージックオフィシャルサイト

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