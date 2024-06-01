ジャーマンボウ 角弓 刻印なし 剛弓 質実剛健 ドイツ製バイオリン弓 ...

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ヴァイオリン弓 刻印なし 角弓 古いドイツ製 ジャーマンボウ 4/4ドイツ製のかなり古い弓と思われますが、作者、製作年代は不明です。質実剛健で力強さを感じさせる角弓です。木目は、深い地層のように吸い込まれるように見えます。良い材料を使用して丁寧に製作されたものと思われます。長さ：約73.5㎝重量：約62.8g毛替えはしておりません。現状でのお渡しとなります。あくまで長期自宅保管品、個人保有の品ですので、細かいことが気になる方はご遠慮下さい。状態は画像でご確認いただき、中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。種類...バイオリンアクセサリー・パーツ...弓