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ジャーマンボウ 角弓 刻印なし 剛弓 質実剛健 ドイツ製バイオリン弓
商品番号 W60348716387
商品名

ジャーマンボウ 角弓 刻印なし 剛弓 質実剛健 ドイツ製バイオリン弓
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 11,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァイオリン弓　刻印なし　角弓　古いドイツ製　ジャーマンボウ　4/4ドイツ製のかなり古い弓と思われますが、作者、製作年代は不明です。質実剛健で力強さを感じさせる角弓です。木目は、深い地層のように吸い込まれるように見えます。良い材料を使用して丁寧に製作されたものと思われます。長さ：約73.5㎝重量：約62.8g毛替えはしておりません。現状でのお渡しとなります。あくまで長期自宅保管品、個人保有の品ですので、細かいことが気になる方はご遠慮下さい。状態は画像でご確認いただき、中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。種類...バイオリンアクセサリー・パーツ...弓
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