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- 早い者勝ち！！Mojotone Classic Strat ネックピックアップ
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商品詳細
MojotoneのClassicStratピックアップです。ネック用です。Momoseのギターに付いていたものになります。歯切れ良く高音がよく出ながらも、ストラトのおいしい乾いた音が出ます。
http://narcologia.ru/goods/moped247568.html
http://narcologia.ru/goods/financier576460.html
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早い者勝ち！！Mojotone Classic Strat ネックピックアップ - エレキギター
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