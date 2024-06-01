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早い者勝ち！！Mojotone Classic Strat ネックピックアップ
商品番号 O81869873078
商品名

早い者勝ち！！Mojotone Classic Strat ネックピックアップ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MojotoneのClassicStratピックアップです。ネック用です。Momoseのギターに付いていたものになります。歯切れ良く高音がよく出ながらも、ストラトのおいしい乾いた音が出ます。
http://narcologia.ru/goods/moped247568.html
http://narcologia.ru/goods/financier576460.html
http://narcologia.ru/goods/troupe52711.html
早い者勝ち！！Mojotone Classic Strat ネックピックアップ - エレキギター
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