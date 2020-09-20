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- 新谷琇紀 造形作品 重量約2.8kg 高さ約45㎝ オブジェ
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商品詳細
重量約2.8kg高さ約45㎝神戸を代表する彫刻家・新谷琇紀さんの造形作品です。神戸を中心に兵庫県内各地にブロンズ像が設置されています。台座部分は金属と大理石、手首部分は樹脂※経年を得た骨董美術品であり、自宅保管品であることをご了解ください。※ペット、喫煙者はいません。
http://narcologia.ru/goods/stepchild367152.html
http://narcologia.ru/goods/seamless792229.html
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