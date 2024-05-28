居　コニャック ヘネシーXO グリーンボトル/金キャップ

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商品詳細
飲まずにずっと保管しておりました。箱は少し痛みありますが、中は開けておりません。素人管理なので、神経質な方はご遠慮下さい。容量···750ml産地・銘柄···コニャック等級···XO居保012875/5000
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