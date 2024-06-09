ELMOリッチインチキン

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フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプフードの種類···総合栄養食□商品名：ELMOリッチインチキン成犬用□内容量：3kg×1800g×2□高タンパク質・大豆不使用・総合栄養食□鶏肉を主な原材料とし、良質なタンパク質と脂質を調整し必要な栄養バランスに配慮することによって健康をサポートします。◎良質なタンパク質で健康な筋肉を維持することにより成犬期の機敏な動きを助ける。◎リノール酸を豊富に含む鶏脂や亜鉛に配合して皮膚や被毛の健康をサポート。◎優れたビタミンバランスにより本来の免疫力をサポート。□賞味期限：2024.11.26(成犬用)2024.9.30（幼犬用）