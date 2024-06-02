FURLA /フルラ CROSSBODYバッグ ショルダーバッグ ミニ　新品

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SALE☆*:.。.SALE.。.:*☆SALEフルラ/FURLAカバン鞄FURLA/MIASTELLA/MINI/CROSSBODYスッキリとしたスリムなフォルムにさり気ないエンボスロゴがポイントのショルダーバッグ。クラッチポーチとしてもご愛用いただける万能なアイテム。ダブルファスナーですのでバッグの中もスッキリコンパクトにまとまりますね♪※新品未使用品ですが正面にうっすらヨゴレが見られます。画像参照その為お安く出品いたします！お気になさらない方、お買得です☆■品番：we00217bx00530962s■サイズ：約高さ12.5×幅20.5×マチ4cmショルダー全長約119.5cm(取外可)(長さ調節可)■重さ：約280g■仕様：メイン開閉：ファスナー、内ポケット×1、カードポケット×3■素材：レザー■カラー：PESCA■付属：保存袋（若干のヨゴレがある場合があります）■参考価格：22000円※AACD（日本流通自主管理協会）加盟のオンラインショップより購入のお品。※プロフィールお読みください。20221003-1