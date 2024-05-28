CHANEL　ニュートラベルライン　トートバッグ　ココ　黒

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カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）バッグサイズ...A4サイズ収納可10数年前に購入したCHANELのトートバックです。とても大事にしていたので使用は少なくほぼ鑑賞用でした。6年前に旅行に持っていったのが最後です。使用頻度が少ないので【未使用に近い】とさせていただきました。綺麗で状態も良いうちに気に入っていただけた方に使っていただきたいです⭐付属品はCHANELの巾着袋です。※箱はなしです。※とても綺麗ですが中古品とご理解いただいた上でご購入ください。※返品はご遠慮ください。#ニュートラベルライン#綺麗#トートバッグご質問\u0026画像の追加をご希望でしたらコメントください☆