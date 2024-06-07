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LOUIS VUITTON コリエ L TO V ネックレス M80259
商品番号 R71842644504
商品名

LOUIS VUITTON コリエ L TO V ネックレス M80259
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用しましたがかなり気に入っていた為大事に保管していた期間が長く比較的状態は良い方だと思います。ですが中古品になりますので小傷等はご承知おきください。このLVマークの中がオパールシェルのタイプは購入当初入手するのに苦労しその際70000円程で購入しました。不織布袋、箱は付きません現物のみの出品、定形外郵便にて発送させていただきます。手放すのも正直迷っている中の出品なのでお値下げご遠慮ください。以下サイト引用になります。◆型番：M80259◆シリアル：VA0280[全長]約50cm[トップ]W約14mmxH約14mm首回り：約42〜47cm※素人実寸ですので誤差はご了承ください。◆素材：メタル/マザーオブパール◆カラー：ゴールド材質···その他ゴールドカラー···ゴールド
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