値下げコーチCOACH キルティング ジャケット コート 希少 レア

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商品詳細
コーチのキルティングジャケットです。レザーでトリミングされたコーチのシグネチャーがとてもオシャレです。総柄ですが主張すぎず、カジュアルにもシックにも着用いただけます。使用感も少なく非常に綺麗な状態です。ブランド コーチ COACHカラー···ベージュ着丈67㎝身幅50㎝肩幅44㎝柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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