アンソロポロジー　トップス

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色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル商品状態新品未使用。特に目立つような大きな傷や汚れや酷い毛羽立ち使用感はありませんがあくまで人手に渡ったused商品になりますのでご理解頂ける方でお願い致します。出品時に検品しておりますが瑕疵を見落としている場合もございますのでそれを含めご承知頂ける方のみご購入ください保管しわは有ります、完璧を求める方や神経質な方は絶対ご遠慮下さい！