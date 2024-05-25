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- 【希少美品】ジムフレックス ブラウス プルオーバー ロゴ刺繍 チェック柄
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商品詳細
【ブランド】Gymphlex (ジムフレックス)ブラウスプルオーバーカジュアルシャツ半袖ロゴ刺繍【カラー】ライトブルー×ホワイト【サイズ】12(S相当)着丈:64裄丈:22身幅:54裾幅:54【素材】コットン100%【商品状態】目立った傷、汚れ、シミ、色あせなどはなく綺麗な状態です。【発送】1〜２日以内に発送致します。OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。A-4カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/stepchild450752.html
http://narcologia.ru/goods/passivity274183.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical583801.html
【希少美品】ジムフレックス ブラウス プルオーバー ロゴ刺繍 チェック柄
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