FRAMeWORK フレームワーク＃ロゴTシャツ　ボーダーTシャツ

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FRAMeWORKフレームワークロゴTシャツ ボーダーTシャツ1度のみ短時間の着用で洗濯して畳んで保管していたので状態良好です！(サイトより引用)ーーーーーーースラブ感のある生地で作った、リラックスした雰囲気が可愛らしいです。程よくゆとりがあるので、一枚でも羽織のインナーにもおすすめ。洗濯：手洗い可【定価】…¥8,580柄・デザイン···ボーダー、プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋