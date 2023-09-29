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（美品)トピーズ　ブラウス　チュニック
商品番号 X67588634205
商品名

（美品)トピーズ　ブラウス　チュニック
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トピーズ　七分袖ブラウスです。使用回数の少ない美品です。ブラウスとしても、羽織りとしてもお使いいただけます。柔らかでシワになりにくく、透け感のある素材で着心地良く、コンパクトに畳んで持ち運びにも便利です。(平置きで)　胸幅　約62cm　　　　　　着丈　約72cmポリエステル　100%　　前身頃、背中部、袖　タック入り　　　　　　　　　　　全体的にラメ入り
http://narcologia.ru/goods/reinforcement530599.html
http://narcologia.ru/goods/displease234731.html
http://narcologia.ru/goods/ordering996579.html
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♡美品♡Topysトピィーズ チュニック アトリエドール - www.csharp ...
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TOPYS トピーズ アトリエドール チュニック - チュニック
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