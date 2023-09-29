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- （美品)トピーズ ブラウス チュニック
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商品詳細
トピーズ 七分袖ブラウスです。使用回数の少ない美品です。ブラウスとしても、羽織りとしてもお使いいただけます。柔らかでシワになりにくく、透け感のある素材で着心地良く、コンパクトに畳んで持ち運びにも便利です。(平置きで) 胸幅 約62cm 着丈 約72cmポリエステル 100% 前身頃、背中部、袖 タック入り 全体的にラメ入り
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