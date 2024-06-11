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Katie ケイティ ギンガムチェックパフスリーブトップス 半袖ブラウス ブルー
商品番号 O54284769271
商品名

Katie ケイティ ギンガムチェックパフスリーブトップス 半袖ブラウス ブルー
ブランド名 ケイティ
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨おまとめ買いがお得です✨他にもレトロ古着やUSEDのお洋服を多数出品中です！→#shucloset→#shucloset_半袖アイテム◆●▲●▲●▲●◆No.2776ケイティのクロップド丈トップスオフショルダーとしてもご着用いただけます【商品詳細】✔︎サイズ：S〜M相当✔︎素材：コットン100%レースナイロン100%✔︎日本製※サイズ感は目安のため実寸のご確認をお願いします【平置き実寸】✔︎着丈…約36cm✔︎身幅…約43cm✔︎ゆき丈…約28cm※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください【コンディション→A】S：使用感が少なくダメージも無い美品（デッドストックを含む）A：多少の使用感はあるが目立つ汚れやダメージがないアイテムB：着用に問題ない程度のシミやダメージ、リペア跡があるアイテムC：使用感や目立つダメージ、汚れがあるアイテム。◼️着画モデル：身長160cm✔︎撮影に使用している小物類は付属しません✔︎着画は着用イメージのため、色味は商品単品の画像を参考にしてくださいご購入の際はプロフをご確認ください☺︎あくまでもUSEDアイテムになりますので特性をご理解いただける方のみご購入くださいませ。こちらのお品物はコンパクトにたたんだ状態での発送となります。その他、レディース・メンズ・ユニセックスのスカート、ワンピース、柄シャツ、アウターなど一点物のアイテムを多数出品中です✳︎→#shucloset古着ロキエビンテージグリモワールサンタモニカヴィンテージ等お好きな方お探しの方にも#古着#レトロ古着#レトロ#レトロブラウス#vintage#ヴィンテージ#ケイティ
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