  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
商品番号 A64820709676
商品名

【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

↓↓↓新品・中古品色々あります(*^^*)↓↓↓#mauの出品している全商品はこちら#mauの出品しているアクセサリーはこちら★☆★information★☆★新規、既存フォロワー様限定！＼＼＼全品100円引き！／／／先着順とさせて頂きます。▼フォロー割を利用される方『フォロー割』とコメントお願い致します。値引後、専用ページをご案内させて頂きます。▼フォロー割を利用されない方『即購入』とコメント頂き、そのまま購入手続きをお願いします。お手数をおかけいたしますが、何卒、宜しくお願い致します。✔︎ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください。【商品の特徴】スクウェアの襟が特徴的で、とっても可愛い1枚です。商品自体は、ジャケットの下に着るような薄手ではなく、しっかりとしています。【サイズ】※普段着用されているお洋服のサイズと比較して、ご検討下さい。バスト　　108cm肩幅　　　35cm袖丈68cm身丈70cm【素材】ポリエステル　　100%【発送について】ゆうゆうメルカリ便での発送とさせて頂いております。配送方法については、当方にて決定させて頂いております。検品の為、もともと商品の入っていた袋を開封しますので、新しい袋に入れ替えて、発送しております。【ご確認下さい】・海外製品は、日本とはサイズ感が違う場合がございますので、お手持ちのお洋服と比較しご確認下さい。・日本製品に比べ検品基準が甘く、縫い目のズレ、ボタンの取り付けが緩い、タグや洗濯表示がないなどが稀にございます。これらの理由での返品・交換は受け付けておりませんので、予めご理解下さい。・写真の色合いは、天候や照明、お使いのモニターなど、環境により実際の商品と若干異なる場合がございます。・梱包、発送時に圧縮する場合があります。畳シワ等は、あらかじめご了承お願いします。・モデル使用のアクセサリー、バックなどは販売対象外となります。※お客様のご都合による返品交換はいたしかねます。※値下げ交渉は基本的にNGです。※お取り置きはできません。
http://narcologia.ru/goods/smear952604.html
http://narcologia.ru/goods/composite54.html
http://narcologia.ru/goods/troupe123411.html
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
チャイナ風ブラウス 韓国ファッション ワンピース
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
【即納】エドワード朝エレガント シアーブラウス・長袖・オフホワイト・Mサイズ
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
Amazon.co.jp: [Doworspaw] ブラウス トップス レディース 長袖 プリント Vネック ワイシャツ ボタンダウン パフスリーブ シフォン シャツ おしゃれ セクシー Tシャツ 着痩せ 体型カバー 原宿風 上着 韓国風 chic風 春秋冬 OL 通勤 リゾート デート : ...
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
長袖ブラウス レディース シャツ トップス フリル襟 リボン 襟あり フロントボタン 金ボタン ピンク ホワイト カジュアル お出かけ おしゃれ きれいめ 長袖シャツ シフォンシャツ 女性 トップス - プチプラ韓国ファッション 可愛いお呼ばれワンピース プチプラオルチャンワンピース通販｜ ...
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
サテン風ブラウス 韓国ファッション 10代 20代 30代 大人 上品 シンプル フレンチスリーブ おしゃれ 半袖 きれいめ カジュアル 襟付き
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
サテン風ブラウス 韓国ファッション 10代 20代 30代 大人 上品 シンプル フレンチスリーブ おしゃれ 半袖 きれいめ カジュアル 襟付き
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
Amazon | Song of Song （ソングオブソング） シャツ ブラウス ...
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
デューリリー Dewlily ポイントレースブラウス レディース トップス ...
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
【2色】お嬢様フリルブラウス | chère moi《シェルモワ》韓国風お嬢様ファッション通販 powered by BASE
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
Amazon | [Ｂｏｌａｎ Ｖｅｒｌ] レディースファッション ブラウス ...
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
チャイナ風ブラウス 韓国ファッション ワンピース
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
リボン ブラウス レディース 春夏秋 長袖 トップス きれいめ 大人 ...
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
シャツ レディース 長袖 ブラウス 大きいサイズ ゆったりサイズ カッターシャツ ビジネス オフィス OL オフィスカジュアル シンプル 大人 きれいめ 春 通勤着 高級感 プチプラ 韓国風 女性
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
長袖ブラウス レディース トップス シャツ シンプル 無地 きれいめ ...
【新品】送料無料 ピンクボタン ブラウス 韓国風 ファッション ホワイト M
チャイナ風ブラウス 韓国ファッション ワンピース

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru