スコットランド製 グローブトロッター ウールマフラー マルチカラー 希少 レア

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(*˘︶˘*).。.:*♡フォロー割引しています❦スコットランド製のグローブトロッター ウール100%マフラーです キレイな虹色でとてもステキです❦サイズ長さ154cm幅23cmふさ5cm❦他にもレディース出品中です#にゃんこん❦1500円以上でフォロー割引きを行っておりますご購入の意思が固まりましたら、フォロー割引き希望とコメントをお願いいたします❦価格交渉はフォロワー様のみ受け付けておりますフォロー後にご希望金額の提示をお願いいたしますご希望に添えない場合もございますが、検討しますのでお気軽にどうぞ(*^^*)♡落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は評価の前にお知らせください。返品対応をとらせていただきます)♡確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。♡商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。No.581カラー···レッド、イエロー、ネイビー、ピンク、 グリーン柄・デザイン···ボーダー素材···ウール