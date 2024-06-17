【美品】COMME des GARCONS ラウンド 折り財布 レザー ブラック

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●商品COMMEdesGARCONS(コムデギャルソン)二つ折り財布レザーシボ革ブラックラウンドファスナー●サイズ縦:約11cm横:約12.5cmマチ:約2cm●素材レザー●仕様ラウンドファスナー■札入れ ⇒ 1箇所■小銭入れ ⇒ 1箇所■カード入れ ⇒ 4箇所■ポケット ⇒ 2箇所●購入元某大手リサイクルショップ●状態目立った汚れや傷は見当たらず美品な状態だと思います。ただ中古品の為ご理解の上ご購入お願い致します。☆即購入OKです！☆お値段交渉もお受け致しますので、お気軽にコメントください！