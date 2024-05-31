LOUIS VUITTON ルイヴィトン バッグ　トートバッグ

【再度お値下げしました！！】※断捨離中で、早く売却したいためお安くしてお ります。 早い者勝ちでよろしくお願いします。 お値段の相談はコメントにお気軽にお声掛けく ださい。378,000円で買いました。正規品です。シリアルは写真参照してください。松山市の高島屋のルイヴィトンにて購入しました。商品品番：M44232シリアル番号：DR0148カラー：セサミ素材：本革サイズ：約W30×H23.5×D14.5cm/ハンドルの長さ約29cm/ストラップドロップの長さ約9.5cm/ショルダーの長さ約95.5cmポケット：内側/オープン×2/ファスナー×1付属品：ショルダーストラップ/鍵/クロシェット/パドロック※箱や保存袋もコメントいただけましたら、お付け出来ます。※素人出品につきご理解いただける方のみよろしくお願いしますm(__)m※バッグの底に擦り傷が1箇所ございます…#ルイヴィトン #LOUISVUITTON#トートバッグ #ベージュ #ショルダーバッグ #ヴィトン #LouisVuitton#ルイビトン #ビトン #ルイヴィトンバッグ #ルイヴィトンハンドバッグ #ルイヴィトンベージュ #ルイヴィトンベリーライン #ルイヴィトンショルダーバッグ #ルイヴィトンMM#ルイヴィトンノワール



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