EMMEL REFINES 長袖ワンピース 上品 綺麗目 BLK S

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商品詳細
ウエスト位置が高く細見え1枚で主役級EMMELREFINESエメルリファインズ23SSEMロングカフスステッチワンピースウエスト位置が高く細見え1枚で主役級BLKS定価15,400円■管理番号【202309110004】■ブランド：EMMELREFINES■アイテム：EMロングカフスステッチワンピース■色：BLK■素材：表生地；ポリエステル100%裏生地；ポリエステル100%■付属品：なし■品番：6626-199-3314■定価：15,400円■サイズ：S（肩幅31.5cm、着丈121cm、そで丈61cm、バスト89.5cm）袖丈···長袖カラー···ブラック柄・デザイン···無地
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